Жительница Воронежской области в гостях потребовала 1000 рублей у хозяйки под угрозой ножа

Жители Воронежской области пригрели «подругу», а так решила ограбить гостеприимных друзей да еще под угрозой ножа.

Инцидент произошел в поселке Начало Россошанского района 22 августа. 49-летняя женщина вынуждена была вызвать полицию, спасаясь на работе от агрессивной разбойницы.

Началось все с утра: к потерпевшей и ее сожителю пришла 43-летняя знакомая из Россоши. Женщина попросилась погостить у приятелей несколько дней. После совместного похода в магазин гостья увидела в кошельке хозяйки деньги. А днем после совместного обеда и распития алкогольных напитков 43-летняя женщина решилась хозяев ограбить. Чтобы 58-летний гражданский супруг хозяйки не помешал ее планам, гостья попросила мужчину набрать холодной воды из колодца, а пока тот ходил, взяла кухонный нож, приставила к шеи подруги и потребовала 1000 рублей. Забрав деньги, она пригрозила потерпевшей, чтобы так помалкивала. Хозяйка покинула квартиру, решив скрыться на работе, агрессивно настроенная приятельница пыталась ее преследовать, но женщине удалось спрятаться, после этого она вызвала полицию.

Подозреваемую задержали, выяснилось, что она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за квартирные кражи. Женщину заключили под стражу. За разбой ей грозит до 10 лет лишения свободы.