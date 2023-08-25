На трех улицах в Воронеже перекроют движение в ночь с 27 на 28 августа

Схема пресс-службы администрации Воронежа.

На трех воронежских улицах в ночь с воскресенья на понедельник перекроют движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С 22:00 27 августа до 6:00 28 августа будет закрыто движение автотранспорта на улицах Вайцеховского, Цюрупы и Каляева.

Причина временного ограничения - работы по уборке улично-дорожной сети.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже с 25 по 28 августа перекроют часть улицы Пирогова на время ремонта. В связи с этим изменит движение автобус №95.