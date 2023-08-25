Под Воронежем благодаря пожарному извещателю семья с 6 детьми спаслась из огня

В Воронежской области многодетной семье с шестью детьми удалось спастись ночью 25 августа на пожаре.

Инцидент произошел в частном доме в селе Замостье Петропавловского района. Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, семья проснулась от сирены пожарного извещателя. Дом был объят пламенем. Взрослые через окно эвакуировали детей, сами выбрались на улицу и вызвали пожарных.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 01.54. Дом тушили четыре пожарных расчета, огонь ликвидировали в 2.15. В результате пожара обрушилась кровля в доме площадью 60 кв метров, сгорел сарай во дворе, сотрудники пожарной охраны спасли четверых человек. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.