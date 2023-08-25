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НовостиСпорт25 августа 2023 11:46

Воронежцы завоевали еще две медали на международном фестивале университетского спорта

Екатерина Беляева и Роман Ларин победили в прыжках с вышки
Алексей СЕРГУНИН
Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Екатеринбурге продолжаются соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта. Воронежскую область представляют три вуза: ВГАС, ВИ МВД и ВГАУ.

Накануне, 24 августа, студенты ВГАС Екатерина Беляева и Роман Ларин завоевали два комплекта наград среди смешанных пар по прыжкам в воду. На вышке у них первое место, на 3-метровом трамплине – второе.

Напомним, что ранее Роман стал вторым на соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин, а Екатерина - третьей среди женщин на 10-метровой вышке. Таким образом, на сегодняшний день в копилке воронежских спортсменов четыре призовых места (золото, два серебра и бронза).