Воронежцы завоевали еще две медали на международном фестивале университетского спорта

Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Екатеринбурге продолжаются соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта. Воронежскую область представляют три вуза: ВГАС, ВИ МВД и ВГАУ.

Накануне, 24 августа, студенты ВГАС Екатерина Беляева и Роман Ларин завоевали два комплекта наград среди смешанных пар по прыжкам в воду. На вышке у них первое место, на 3-метровом трамплине – второе.

Напомним, что ранее Роман стал вторым на соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин, а Екатерина - третьей среди женщин на 10-метровой вышке. Таким образом, на сегодняшний день в копилке воронежских спортсменов четыре призовых места (золото, два серебра и бронза).