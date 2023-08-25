Уволился руководитель департамента правительства Воронежской области

Василий Тарасенко. Фото: с портала правительства Воронежской области.

С пятницы, 25 августа, стал вакантным пост руководителя департамента по развитию муниципальных образований правительства Воронежской области. Василий Тарасенко подал заявление об уходе по собственному желанию. Губернатор Александр Гусев своим указом оформил увольнение главы департамента. Кто будет новым начальником, пока неясно. Напомним, что департамент отвечает за социально-экономическое развитие городов и сельских поселений Воронежской области.

Василию Тарасенко 64 года, свой день рождения он отметил совсем недавно – 5 августа. Родился он на хуторе Красюковский Подгоренского района Воронежской области. Имеет два высших образования – по бухучету в сельском хозяйстве и по культурно-просветительной работе. Работал водителем в колхозе родного Подгоренского района, главным бухгалтером совхоза в Орловской области, служил в армии. Затем Василий Михайлович работал заведующим отделом Верхнемамонского райисполкома, заместителем главы администрации Верхнемамонского района, заместителем председателя областного комитета по культуре. В 2007 году был назначен заместителем руководителя управления делопроизводства администрации Воронежской области - начальником организационного отдела. С 5 мая 2009 по 29 декабря 2010 года руководил организационным управлением правительства Воронежской области. С 29 декабря 2010 года стал начальником регионального департамента по развитию муниципальных образований.