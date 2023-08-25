За неделю помидоры в Воронежской области подешевели на 13 процентов

Также в цене упали картофель (-3,65 рубля за килограмм), лук (-4,81) и свекла (-1,07). Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Воронежской области значительно подешевели овощи. За неделю стоимость помидоров снизилась на 13,3% (77,8 рублей за килограмм). Кроме того уменьшились цена на капусту (40,49) и морковь (39,80). Об этом информирует Воронежстат. Также в цене упали картофель (-3,65 рубля за килограмм), лук (-4,81) и свекла (-1,07). Тем временем огурцы, наоборот, подорожали. Их стоимость увеличилась на 5,67 рубля за килограмм.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, В Воронежской области на фоне падения цен на овощи подорожали свинина, курятина и говядина.