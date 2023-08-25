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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:19

Из-за ДТП на выезде из Воронежа образовалась 11-километровая пробка

На дороге в Рамонском районе Воронежской области из-за аварии с раскатившимися помидорами невозможно проехать уже более шести часов
Ярослав ИВАНОВ
Яндекс.Пробки

Яндекс.Пробки

Из-за «помидорного» ДТП в Рамонском районе на выезде из Воронежа в сторону Москвы образовался колоссальный затор. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, авария с грузовиком «Мерседес-Бенц АТЕГО», перевозившем ящики с помидорами, произошла около 6 утра 25 августа. Машины перевернулась, помидоры раскидало по дороге. В результате проехать в сторону Москвы, даже несмотря на работающих на месте сотрудников ГИБДД, до сих пор проблематично. Пробка растянулась более чем на 10 километров.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф