Из-за ДТП на выезде из Воронежа образовалась 11-километровая пробка

Яндекс.Пробки

Из-за «помидорного» ДТП в Рамонском районе на выезде из Воронежа в сторону Москвы образовался колоссальный затор. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, авария с грузовиком «Мерседес-Бенц АТЕГО», перевозившем ящики с помидорами, произошла около 6 утра 25 августа. Машины перевернулась, помидоры раскидало по дороге. В результате проехать в сторону Москвы, даже несмотря на работающих на месте сотрудников ГИБДД, до сих пор проблематично. Пробка растянулась более чем на 10 километров.