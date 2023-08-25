В Воронеже мошенники убедили пенсионерку подарить им 4,7 миллиона рублей

Мошенники отобрали у пенсионерки все ее сбережения, да еще и заставили взять кредит и тоже отдать им. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг. 24 августа, за помощью к полицейским обратилась 64-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что 22 августа ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником МФЦ. Он заявил, что со счета женщины в Центральном банке преступники пытаются перевести деньги за границу, в недружественную страну. Система безопасности якобы блокировала перевод. Но все равно деньги находятся под угрозой.

Женщина, опасаясь за судьбу сбережений, рассказала звонившему о всех своих вкладах в финансовых организациях. Незнакомец заявил, что для сохранности денег собеседнице надо будет выполнять все указания мнимых сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. В итоге пенсионерка три дня исполняла все, что ей говорили «кураторы». Сначала сняла все сбережения (около 4 миллионов рублей), а затем еще и взяла 700 тысяч рублей кредита якобы, чтобы помешать мифическим хакерам сделать то же самое. В итоге 4,7 млн отправились на так называемые «безопасные счета». То есть, в карман мошенников.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Максимальная ответственность по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Всего 24 августа в Воронежской области случилось 12 мошенничеств и пять хищений с банковских карт. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более шести миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.