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НовостиПроисшествия25 августа 2023 9:30

Под Воронежем иномарка сбила пешехода, водитель погиб

ДТП произошло в Новоусманском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 25 августа, примерно в 7:24 на 518 км автодороги М-4 «Дон», водитель автомобиля «Джак Джи Эс», 58-летний житель Воронежа, двигаясь в сторону Ростова, почувствовал себя плохо. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мужчина потерял управление над машиной и наехал на пешехода, 54-летнего жителя Новоусманского района, а затем врезался в барьерное ограждение. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. А вот водитель машины скончался. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.