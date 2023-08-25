Стали известны адреса, куда жителям Воронежа будут подвозить воду 26 августа

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

В связи с ограничением водоснабжения в Центральном, а также части Коминтерновского и Ленинского районов 26 августа будет организован подвоз технической воды. Об этом сообщает телеграм-канал управления ЖКХ Воронежа.

Адреса, по которым будут подвозить техническую воду:

Коминтерновский район

С 8:00 до 16:00

- ул. Хользунова, 5;

- ул. Л. Рябцевой, 51б;

- ул. Шишкова, 1 (остановка общественного транспорта);

- ул. Варейкиса, 68;

- пр. Труда, 8.

с 16:00 до 23:30

- ул. Хользунова, 25/1 (магазин «Магнит»);

- ул. Карпинского, 2;

- пер. Здоровья, 90/2;

- ул. Варейкиса, 74;

- ул. Шишкова, 72/3.

с 8:00 до 23:30

- пересечение улиц Кораблинова и Ракитинской (у трансформаторной подстанции);

- пересечение Рабочего проспекта и ул. Шишкова;

- пересечение ул. Республиканской и пер. Республиканского (у Бринкманского сада).

Центральный район

с 8:00 до 23:30

- ул. Плехановская 2,4;

- ул. Плехановская, 60;

- ул. Ломоносова, 2б (Центр «Галактика»);

- пр. Революции, 25 (Почта России);

- ул. Сакко и Ванцетти, 73 (перекресток с ул. Батуринской);

- ул. Шишкова, 102;

- б-р Олимпийский, 12;

- ул. Мало-Терновая, 9 (Школа № 16);

- ул. Советская, 28 (пересечение с ул. Вавилова);

- ул. Ломоносова, 114а (магазин «Добрый»);

- ул. Тимирязева, 11 (магазин «Центрторг»);

- Московский проспект 142у.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться с 9:00 до 23:00 по адресам:

- Олимпийский бульвар, 6;

- ул. Комиссаржевской, 1.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, масштабное отключение холодной воды произойдет вечером 25 августа. О том, какие дома попадут под ограничения, читайте здесь.