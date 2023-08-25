Стали известны адреса, куда жителям Воронежа будут подвозить воду 26 августа

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.
В связи с ограничением водоснабжения в Центральном, а также части Коминтерновского и Ленинского районов 26 августа будет организован подвоз технической воды. Об этом сообщает телеграм-канал управления ЖКХ Воронежа.
Адреса, по которым будут подвозить техническую воду:
Коминтерновский район
С 8:00 до 16:00
- ул. Хользунова, 5;
- ул. Л. Рябцевой, 51б;
- ул. Шишкова, 1 (остановка общественного транспорта);
- ул. Варейкиса, 68;
- пр. Труда, 8.
с 16:00 до 23:30
- ул. Хользунова, 25/1 (магазин «Магнит»);
- ул. Карпинского, 2;
- пер. Здоровья, 90/2;
- ул. Варейкиса, 74;
- ул. Шишкова, 72/3.
с 8:00 до 23:30
- пересечение улиц Кораблинова и Ракитинской (у трансформаторной подстанции);
- пересечение Рабочего проспекта и ул. Шишкова;
- пересечение ул. Республиканской и пер. Республиканского (у Бринкманского сада).
Центральный район
с 8:00 до 23:30
- ул. Плехановская 2,4;
- ул. Плехановская, 60;
- ул. Ломоносова, 2б (Центр «Галактика»);
- пр. Революции, 25 (Почта России);
- ул. Сакко и Ванцетти, 73 (перекресток с ул. Батуринской);
- ул. Шишкова, 102;
- б-р Олимпийский, 12;
- ул. Мало-Терновая, 9 (Школа № 16);
- ул. Советская, 28 (пересечение с ул. Вавилова);
- ул. Ломоносова, 114а (магазин «Добрый»);
- ул. Тимирязева, 11 (магазин «Центрторг»);
- Московский проспект 142у.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться с 9:00 до 23:00 по адресам:
- Олимпийский бульвар, 6;
- ул. Комиссаржевской, 1.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, масштабное отключение холодной воды произойдет вечером 25 августа. О том, какие дома попадут под ограничения, читайте здесь.