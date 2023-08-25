В Воронежской области автоледи на «Хенде» выехала на встречку

Вчера, 24 августа, в 9:40 жительница Павловска, управляя «Хенде Санта Фе», на 643 км автодороги М-4 «Дон» не выполнила требование дорожной разметки 1.1 (сплошная продольная линия) и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушивп.9.1 ПДД РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В отношении 51-летней автоледи составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ. Теперь ей грозит от штрафа до 5 000 рублей до лишения прав. Отметим, что выявить нарушение правил помог чат-бот @Bespredelu_net36_bot.