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НовостиСпорт25 августа 2023 7:56

Игрока воронежского «Факела» вызвали в сборную Молдовы

Никита Моцпан может сыграть с Австрией и с Фарерскими островами
Юрий КОЗЛОВ
Никита Моцпан может сыграть в двух международных матчах.

Никита Моцпан может сыграть в двух международных матчах.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Полузащитника воронежского «Факела» Никиту Моцпана вызвали в сборную Молдовы. Он может сыграть в двух матчах: товарищеской игре с Австрией 7 сентября и в отборочной на Евро-2024 с Фарерскими островами.

Моцпан уедет в расположение сборной Молдовы 3 сентября. В это время в чемпионате России наступит перерыв. Так что на «Факеле» отсутствие Никиты никак не скажется. Разве что на тренировках придется обходиться без него.

Напомним, Никиту Моцпана брали как замену ушедшему в «Ростов» лидеру «Факела» в прошлом сезоне Роману Акбашеву. Пока креативный хавбек осваивается в команде. Голов на его счету пока нет, но острыми передачами Никита отмечается регулярно.