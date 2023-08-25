Воронежский «Буран» проиграл в Тамбове на старте «Кубка Губернатора»

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 24 августа, в Тамбове стартовал «Кубок губернатора» по хоккею. Местные «волки» принимали воронежский «Буран». На две шайбы хозяев гости ответили точным броском Ильи Епищева. Итог -2:1 в пользу «Тамбова».

- По самоотдаче к ребятам вопросов никаких нет, ребята все переживают, - подытожил главный тренер «Бурана» Альберт Логинов. - Впереди еще две игры. Главная задача, повторюсь, предсезонных турниров, матчей – посмотреть всех ребят, которые у нас командированы, которые у нас на контрактах, пробных контрактах и, собственно, уже сформировать боеспособный состав к началу сезона. Надо отдать должное сопернику: «Тамбов» очень мужественно оборонялся, защищал свои ворота.

Сегодня, 25 августа, воронежцы проведут второй матч на турнире – с «Рязанью-ВДВ». Начало поединка в 13:00.