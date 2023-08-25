В Воронеже снесли легендарную заброшенную «Дачу Вассермана»

В Воронеже в микрорайоне Сомово снесли оригинальный деревянный дом, известный в народе как «Дача Вассермана». Построен он был еще в 1910 годах. Тогда в еще отдаленной от города сельской местности строили дачи обеспеченные воронежцы. Эта дача названа в честь бывшего хозяина - М. Л. Вассермана, владельца мыловаренного завода.

Судьба дома характерна. В советские времена его разумно использовали. Во времена Великой Отечественной войны там был военный госпиталь, затем санаторий, лагерь «Богатырь» от борцовской школы. В 90-е годы XX века после развала СССР здание, построенное в оригинальном стиле модерн, оказалось никому не нужно. Оно постепенно ветшало. Любители старины, однако, частенько заходили в полуразваленный дом – со второго этажа был хороший вид на лес. Реставрировать дачу не стали. Вероятно, ее снос стал не самым плохим решением в такой ситуации. Если бы какого-нибудь туриста задавило обвалившейся стеной, было бы еще хуже.