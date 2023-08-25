В Воронежской области в столкновении «Ауди» и маршрутки пострадали два пассажира

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, примерно в 17:15 в Лисках на улице Индустриальной 23-летний местный житель, управляя «Ауди А4», выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В итоге иномарка врезалась в маршрутный автобус ГАЗ «Некст» (№ 8) под управлением 46-летнего местного жителя.

В результате ДТП пассажиры общественного транспорта, 47-летний житель Москвы и 55-летняя местная жительница, получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.