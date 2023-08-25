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НовостиПроисшествия25 августа 2023 6:54

Грузовик с нектаринами перевернулся под Воронежем на автодороге М-4 «Дон»

Автоинспекторы пытаются устранить затор на дороге
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 25 августа, примерно в 6:00 в Рамонском районе на 490 км автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля «Мерседес-Бенц АТЕГО», 26-летний житель Ростовской области, не справился с управлением, из-за чего грузовик, заполненный нектаринами, перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, фрукты рассыпались по всей дороге. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Тем временем сотрудники Госавотинспекции принимают меры, чтобы избежать затора.