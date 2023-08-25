Алиса Никулина из Воронежа стала лучшей в мире по джиу-джитсу

Алиса Никулина. Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В турнире принимают участие более двух тысяч спортсменов из 45 стран. В активе воронежских спортсменов два призовых места. Среди девочек до 16 лет в категории до 36 кг золотую медаль завоевала наша Алиса Никулина. В этой же возрастной группе, но в весе до 46 кг, третьим финишировал Глеб Стеканов. Тем временем еще один наш земляк Никита Мороз, выступающий среди спортсменов до 21 года в категории до 77 кг, занял четвертое место.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские мастера джиу-джитсу завоевали восемь медалей первенства России.