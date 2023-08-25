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НовостиОбщество25 августа 2023 5:38

Следком РФ проверит информацию о возможном нарушении прав жителей Воронежской области

Речь идет об участке дороги, соединяющем села Пекшево и Карачун
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

На одном из федеральных каналов появился сюжет о том, что кусок муниципальной дороги в Рамонском районе непонятным образом отдали в руки частному лицу. Из-за этого жители сел Пекшево и Карачун лишились короткого пути, соединяющего населенные пункты. Теперь им приходится преодолевать расстояние в несколько километров.

В следственном управлении СК РФ по Воронежской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального Следкома Ивану Ковалеву доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах, - сообщает телеграм-канал федерального ведомства.