На последних выходных августа в Воронежской области похолодает до +6 градусов

Переменная облачность без дождей ожидает жителей Воронежской области в последние выходные лета. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Переменная облачность без дождей ожидает жителей Воронежской области в последние выходные лета. Такой прогноз опубликовали в региональном гидрометцентре. Если ночью будет всего +6 градусов, то днем воздух прогреется до +27.

В субботу, 26 августа, по области ночью ожидается от +6 до +11 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. В Воронеже ночью синоптики прогнозируют 8-10 градусов тепла, днем – от +20 до +22 градусов.

В воскресенье, 27 августа, в области ночью будет 9-14 градусов выше ноля. Днем - от +22 до +27 градусов. В Воронеже ночью ожидается 12-14 градусов выше ноля, а днем - от +23 до +25 градусов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в конце августа похолодает до +8 градусов. Теперь же синоптики раздвинули границу минимальной и максимальной температур.