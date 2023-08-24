Воронежец потерял кредитных 5,5 млн рублей и 2,1 млн своих, пытаясь заработать на бирже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На очередную уловку мошенников попал 52-летний житель города Лиски. Мужчина, работающий вахтовым методом оператором по добыче нефти и газа, решил удвоить свои доходы с помощью биржевой торговли.

Его заинтересовало объявление в интернете. Там обещали высокие проценты от торговли на бирже валютой, газом, нефтью и другими ценными ресурсами. Воронежец оставил свои контакты. Ему перезвонил якобы менеджер и рассказал о схеме. Сначала воронежец перевел на счет 10 тысяч рублей, а затем стал его пополнять.

Его доходы якобы росли. На самом же деле деньги он переводил на счета мошенников. За месяц наш земляк перевел 5,5 млн кредитных рублей и 2 млн 173 тысячи своих. Проблемы начались, когда он захотел вывести средства. Они растворились, как мыльный пузырь. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.