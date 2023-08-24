22-летний курьер забрал у обманутой воронежской пенсионерки 200 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали курьера, который обобрал пенсионерку, обманутую телефонными мошенниками. Об этом 24 августа рассказали в ГУ МВД по воронежской области.

Там пояснили, что 80-летняя женщина проживала в Эртильском районе. Ей позвонили аферисты и убедили, что ее внучка попала в ДТП и срочно нужны деньги на операцию. Пенсионерка поверила и передала приехавшему на такси курьеру 200 тысяч рублей.

Спустя время выяснилось, что с внучкой женщины ничего не произошло. Полицейские вычислили курьера, забравшего у нее деньги. Это оказался 22-летний курьер - гражданин одной из Среднеазиатских республик.

Злоумышленник перевел денежные средства в Липецкую область, а себе оставил 20 тысяч рублей за работу. Нелегальный заработок парень нашел в интернете. Ему грозит уголовный срок за мошенничество.