Еще 7 пляжей в Воронежской области забраковал Роспотребнадзор

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области по результатам лабораторных исследований забраковали еще семь пляжей в регионе. Об этом рассказали в ведомстве в четверг, 24 августа.

Пробы были взяты в водоемах Каширского, Бобровского и Лискинского районов. Результаты не порадовали. Пробы показали несоответствие воды гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

В списке непригодных для купания мест также оказались:

- пляж «Хворостань» на реке Сухая Хворостань в с. Каширское,

- пляж «Уголок» и пляж «Заводской» в 300 м за консервным заводом в Боброве,

- Дугинский затон на реке Битюг в селе Дугинка Бобровского района,

- участок реки Битюг в направлении села Хреновое в 6 км от Боброва,

- пляж «Радон» на озере Богатое в Лисках и пляж «Золотой колос» в реке Икорец в селе Средний Икорец Лискинского района.

Там будут установлены знаки о несоответствии качества воды. Сообщения передали главам муниципальных образований.