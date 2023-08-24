В Воронеже пенсионеру за разжигание межнациональной ненависти грозит до 5 лет колонии

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже СК возбудил уголовное дело на основании материалов полиции, фигурантом которого ста 68-летний горожанин. Мужчину заподозрили в разжигании в интернете межнациональной ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СК 24 августа.

Как установили правоохранители, пенсионер 11 июля 2022 года опубликовал в сети ссылку на облачное хранение. Тем, кто по ней переходил, могли посмотреть видеозапись. А в ней содержались высказывания, которые содержали негативную оценку людей по их национальному признаку.

Тогда по суду пенсионера отправили под арест 08 июля 2022 года. Свою вину пенсионер признал. На основании материалов полицейских региональный СКР возбудил уголовное дело на пенсионера. Мужчину заключили под стражу. Теперь ему грозит до 5 лет колонии.