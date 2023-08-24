Предупреждение о тумане и грозах продлили синоптики в Воронежской области

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Неблагоприятные погодные условия продлили синоптики в Воронежской области. Местами по региону ожидается туман и возможны грозы. Установлен желтый уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать до 6 утра пятницы, 25 августа.

Также в некоторых муниципалитетах установлен четвертый класс пожарной опасности. Он действует в Грибановском, Бутурлиновском, Калачеевском, Поворинском, Ольховатском, Терновском, Подгоренском районах и Борисоглебском округе.