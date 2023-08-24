В Воронежской области задержали 16-летнюю девушку за убийство пенсионерки мотыгой

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области задержали 16-летнюю девушку, которую заподозрили в убийстве пенсионерки мотыгой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Белгородской области 23 августа.

По версии следствия, трагедия произошла в поселке Новосадовый Белгородского района. Старушка конфликтовала со своим 15-летним внуком. Подросток пожаловался на строгую бабушку своей 16-летней подруге. Они сговорились расправиться с женщиной.

Случай подвернулся. 17 августа бабушка не отпустила внука на прогулку. Тогда девушка взяла из дома мотыгу и принесла ее парню. После очередной ссоры тот ударил ею старушку по голове, затем тоже самое сделала и девушка. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а нападавшие сбежали.

Тревогу забил сын старушки. Он был на отдыхе, а мать перестала отвечать на звонки. 20 августа он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ориентировки с приметами молодых людей были направлены в регионы страны. Подростка задержали в городе Славянск-на-Кубани, а его соучастницу – спустя четыре дня нашли в Воронежской области.

Им предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По ходатайству следователя обвиняемых заключили под стражу. По уголовному делу продолжается сбор доказательств.