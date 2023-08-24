Более 56 тысяч рублей составила средняя зарплата работников воронежских предприятий в июне

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежстат поделился свежими данными о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников предприятий и организаций региона в январе-июне 2023 года. За шесть месяцев она составила 50,9 тысяч рублей. Это на 14,8% выше уровня аналогичного периода 2022 года.

В июне размер оплаты труда воронежских работников повысился. В первый месяц лета он достиг 56,5 тысяч рублей, что на 16,2% больше июня прошлого года.

Статисты утверждают, что вырос и реальный размер зарплаты (с поправкой на рост цен). На 9% за январь-июнь и на 13,7% в июне.

Выше среднеобластного значения зарплата оказывается у работников организаций в сфере информации и связи - на 41,1%. А самая низкая в производстве кожи и изделий из кожи – 33,3% от среднеобластного уровня.