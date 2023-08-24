В столкновении двух иномарок в воронежском райцентре пострадали водитель и пассажир

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

ДТП произошло днем ранее в Новохоперске примерно в 14.15 часов 23 августа. По данным полиции, 67-летняя местная жительница на «Мицубиси ASX», нарушила ПДД и не уступила дорогу «Ауди-80».

Столкновение произошло у дома № 3 по Пионерскому переулку на перекрестке с улицей Мира. В результате пострадали водитель «Мицубиси» и ее 31-летний пассажир. Их госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.