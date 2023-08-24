В центре Воронежа отреставрируют «Больницу Красного Креста»

В Воронеже начали поиск подрядчика для капремонта дом, являющегося объектом культурного наследия регионального значения по адресу: улица Фридриха Энгельса, 72. Он записан в реестре как «Больница Красного Креста».

Начальная (она же максимальная) цена контракта – 62,5 миллионов рублей. На оплату пойдут деньги собственников жилья в этом доме, перечисленные за капремонт. Победитель торгов должен будет утеплить и отреставрировать фасад, отремонтировать системы, обеспечивающие подачу электричества, холодной воды и тепла, привести в порядок подвал, крышу, цоколь, провести реставрацию лестниц. Также нужно будет воссоздать утраченные декоративные элементы фасадов и аттиков с восстановлением исторического силуэта дома.

Все эти работы нужно будет завершить до конца сентября 2024 года. При этом подрядчику нужно предоставить гарантию не менее пяти лет.

Напомним, в ближайшее время планируют разработать проект сохранения еще одного объекта культурного наследия в Воронеже - «Флигеля Харина» на улице 9 января, 45. Он должен появиться к декабрю 2023 года.

Справка «КП»

Дом по нынешнему адресу: улица Фридриха Энгельса, 72 был возведен неизвестным архитектором еще в 1830-х годах. На рубеже веков он был перестроен по проекту архитектора Александра Баранова. После этоо в нем разместили больницу Красного Креста. В этом доме в 1860-х годах жил известный общественный деятель, доктор медицины Константин Федяевский. В 1914–1916 годы, во время Первой мировой войны, здесь был госпиталь для раненых русских воинов. В 1918–1920 годы в здании работал крупнейший русский нейрохирург академик Николай Бурденко.

Дом сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, но был восстановлен и приспособлен под жилой, при этом упростили фасадный декор. Во второй половине ХХ века со стены западного фасада на месте одноэтажного флигеля пристроили трехэтажный жилой дом. В 1960-е годы здание соединили аркой с построенной рядом пятиэтажкой.