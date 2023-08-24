В пруду в воронежском селе утонул 57-летний мужчина

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП".
В пруду села Заброды Калачеевского района было обнаружено тело 57-летнего местного жителя. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.
Тело обнаружили 19 августа. При осмотре видимых следов насильственной смерти не установили. Точную причину смерти назовут после проведенной судмедэкспертизы.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены лицо, обнаружившее погибшего, и иные лица, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в пресс-службе СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.