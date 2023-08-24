В Воронеже назначили нового начальника СИЗО-1 на Заставе

Дмитрий Верняев (справа) на территории СИЗО-1. Фото: УФСИН России по Воронежской области ВКонтакте.

Назначили нового руководителя Следственного изолятора № 1, расположенного в центре Воронежа по адресу Желябова, 56 рядом с остановкой «Площадь Застава». Человека со стороны приглашать на эту должность не стали. Врио начальника после ухода с этого поста на пенсию по выслуге лет подполковника Михаила Маковкина месяц назад стал 34-летний майор Дмитрий Верняев. Он же теперь официально стал руководителем СИЗО.

Уже прошла церемония вхождения в должность. Нового старого начальника коллективу СИЗО официально представил начальник региональной УФСИН Алексей Ашурков.

Дмитрий Верняев на церемонии представления коллективу. Фото: УФСИН России по Воронежской области ВКонтакте.

- Дмитрий Верняев - выпускник Воронежского института ФСИН России. За 16 лет он прошел все ступени служебной лестницы – от курсанта института ФСИН до заместителя начальника следственного изолятора. Алексей Ашурков отметил такие личные качества нового руководителя как целеустремленность, порядочность и корректность, - сообщили в пресс-службе региональной УФСИН.