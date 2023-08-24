Рынки и магазины в районе Воронежской области проверят из-за сибирской язвы

Из-за сибирской язвы в Лискинской районе проверят все торговые точки на рынках и ярмарках города, а также специализированные магазины, где продают мясо. Такое распоряжение дал глава муниципалитета Игорь Кирнос. Он рассказал об этом у себя в телеграм-канале в четверг, 24 августа.

Глава района поручил сотрудникам администрации и районной станции по борьбе с болезнями животных создать комиссию и выехать в торговые точки и магазины. На местах специалисты проверят наличие сопроводительных документов на мясную продукцию.

Чтобы обезопасить жителей от некачественной продукции, мониторинг будет проводиться постоянно.

Напомним, очаг сибирской язвы выявили в Панинском районе 18 августа. В больницу попал местный житель после контакта с тушей зараженного животного. Он забил в личном подсобном хозяйстве телку, а мясо продал неизвестным людям. Затем зараженную говядину нашли на воронежском рынке «1 000 мелочей» 22 августа. Территорию в радиусе 2 км от границ очага признали неблагополучной, а в радиусе 5 км – угрожаемой зоной. Там до 23 октября введен карантин.