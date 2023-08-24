В Нововоронеже пожилого мужчину обнаружили повешенным в сарае

В причинах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета. Фото: из архива «КП»

Вечером во вторник, 22 августа, в Нововоронеже в сарае на улице Лесхозной обнаружили тело 83-летнего мужчины. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу. Это стандартная процедура для определения точной причины смерти.

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Следственного комитета. Они проводят проверку, по итогам которой решат, стоит ли возбуждать уголовное дело.

Напомним, 22 августа в Воронеже на улице Минской обнаружили тело мужчины в искусственном озере. В то же утро на пруду в Бутурлиновском районе нашли трупы 46-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Отчего они умерли, пока неясно.