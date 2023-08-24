Воронежский боксер завоевал бронзу чемпионата России

Игорь Свиридченков уступил в полуфинале более опытному сопернику и в итоге завоевал бронзу. Фото: кадр с видео "Матч ТВ".

Игорю Свиридченкову не удалось сотворить в полуфинале чемпионата России по боксу в Хабаровске суперсенсацию. Соперник у него был что надо – семикратный чемпион страны, чемпион мира, двукратный олимпийский призёр Андрей Замковой. За свои заслуги он – еще и капитан сборной России.

- При этом практически все три раунда Игорь провел в атаке. Замковой действовал от защиты и, похоже, его удары все же чаще попадали в цель. В итоге судьи единогласно отдали ему победу, но в каждом из раундов разрыв по очкам был минимальный, - рассказали в Воронежской федерации бокса.

Напомним, до полуфинала Игорь Свиридченков одержал три победы. С ним не смогли справиться молодой боксер из Нижневартовска Владислав Чепижко, крымчанин Рамзик Хачатрян и ростовчанин Илья Андриянов.