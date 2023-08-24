В Воронеже с 25 по 28 августа перекроют часть улицы Пирогова на время ремонта

Схема мэрии

В Воронеже с 25 по 28 августа 2023 года будет перекрыто движение в районе дома № 79 по улице Пирогова, предупредили горожан в мэрии.

Неудобства связаны с капремонтом настила железнодорожного пересечения. Проехать автомобилистам будет нельзя по участку в районе дома №70. Ограничения начнут действовать с 20:00 25 августа и продляться до 5:00 28 августа.

В связи с этим изменит движение автобус №95. Маршрут направят с улицы Кольцовской по улицам Ворошилова, Космонавтов, бульвару Пионеров. В обратную сторону с бульвара Пионеров по улицам Космонавтов, Ворошилова, Кольцовской, Свободы и далее по маршруту.