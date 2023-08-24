На окраине Воронежа рядом с грузовиком нашли убитого током мужчину

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Труп 38-летнего мужчины был обнаружено на улице Солдатское поле на Левом берегу Воронежа 20 августа. Следователи организовали доследственную проверку. Об этом рассказали в региональном следственном управлении 24 августа.

Известно, что тело мужчины обнаружили возле припаркованного грузового автомобиля. На трупе имелись ранения, характерные при поражении электричеством. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Следователь провел осмотр места происшествия, опросил родственников погибшего. По результатам проверки в СК примут процессуальное решение.