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НовостиОбщество24 августа 2023 10:27

На окраине Воронежа рядом с грузовиком нашли убитого током мужчину

Следователи проводят проверку по факту найденного возле грузовика убитого током мужчины
Евгения ФРОЛОВА
Фото - СУ СКР по Воронежской области

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Труп 38-летнего мужчины был обнаружено на улице Солдатское поле на Левом берегу Воронежа 20 августа. Следователи организовали доследственную проверку. Об этом рассказали в региональном следственном управлении 24 августа.

Известно, что тело мужчины обнаружили возле припаркованного грузового автомобиля. На трупе имелись ранения, характерные при поражении электричеством. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Следователь провел осмотр места происшествия, опросил родственников погибшего. По результатам проверки в СК примут процессуальное решение.