Изменится схема движения 15-ти автобусных маршрутов в Воронеже с 26 августа

Фото пресс-службы региональной полиции.

В Воронеже поменяется схема движения общественного транспорта в связи с проведением капитального ремонта участка теплотрассы по улице Моисеева. Об этом информирует пресс-служба Единого оператора городских пассажирских перевозок.

Работы на участке от ул. 20-летия Октября до Конно-Стрелецкого переулка начнутся 7:00 26 августа, и закончатся в 6:00 29 августа. В связи с этим изменят свой маршрут автобусы: №№3, 5, 21, 23, 24, 37, 40, 50, 51, 72, 73, 80, 89, 92 и С93.

Помимо этого, ремонтные работы по ул. Моисеева будут проходить от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с пер. Конно-Стрелецкий. Здесь закроют движение транспорта с 6:00 29 августа до 23:00 12 сентября. Это касается только автобусов №№ 37, 40, 50, 72, 89.

С временной схемой всех маршрутов можно ознакомиться по ссылке.