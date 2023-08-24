В день игры «Факела» в центре Воронежа перекроют четыре улицы

Ограничения движения транспорта вводят вынужденно – не ехать же на толпу болельщиков у стадиона. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 25 августа, «Факел» встретится в Воронеже с лидером Премьер-лиги – ФК «Краснодар». В связи с этим на улицах рядом с Центральным стадионом профсоюзом, как всегда в таких случаях, введут ограничения по парковке и движению транспорта.

С 18.00 четверга, 24 августа, до 23.00 25 августа нельзя будет оставлять машины на следующих участках улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7.00 до 23.00 пятницы, 25 августа, нельзя будет проехать на участках улиц:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

Кроме того, на этих участках улиц будет ограничен выезд с дворов, при этом проход для пешеходов останется свободным.

Во время закрытия движения транспорта изменят свой путь автобусные маршруты №№ 46, 58, 76 и С76. Как, смотрите здесь.

Напомним, с 18.00 пятницы, 25 августа, и до 23.00 субботы, 26 августа, введут запрет парковки и движения транспорта в другом месте центра Воронежа – возле Советской площади.