Росприроднадзор нашел экологические нарушения при строительстве музея ВДВ в Воронеже

Фото - управление Росприроднадзора

Сотрудники Росприроднадзора нашли нарушения природоохранного законодательства, допущенные при строительстве Музея Воздушно-Десантных войск в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили в ведомстве 24 августа.

Там пояснили, что ООО «Стройполимермонтаж» ведет работу при этом отступая от проектной документации, которая прошла госэкспертизу.

Кроме того, выявлено несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления.

В итоге подрядчику выдано предписание об устранении выявленных нарушений. А виновные лица вызваны на составление протокола.