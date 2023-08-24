Четверо человек пострадали в ДТП в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 24 августа, примерно 9:50 у дома № 1 по улице Краснознаменной в поселке Давыдовке водитель «Лады Гранты», местный житель, нарушил требования разметки на мосту. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Совершая обгон по полосе, предназначенной для встречного движения, он столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ» под управлением местного жителя. В результате ДТП машины получили механические повреждения. Водитель «Лады» и трое пассажиров, женщина и двое несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.