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НовостиПроисшествия24 августа 2023 8:40

Иностранный курьер похитил у воронежской пенсионерки 200 тысяч рублей

Он выполнял задание виртуальных кураторов
Алексей СЕРГУНИН
Большую часть суммы афеист перевел в Липецкую область, оставив себе 20 тысяч рублей в качестве оплаты за работу.

Большую часть суммы афеист перевел в Липецкую область, оставив себе 20 тысяч рублей в качестве оплаты за работу.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ОМВД России по Эртильскому району поступило сообщение от 80-летней пенсионерки, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Злоумышленники заверили, что внучка потерпевшей попала в ДТП и ей нужны деньги на операцию. Женщина передала 200 тысяч рублей курьеру, который приехал на такси.

Стражи порядка установили приметы подозреваемого и отследили маршрут его передвижения. Большую часть суммы он перевел в Липецкую область, оставив себе 20 тысяч рублей в качестве оплаты за работу. Позже 22-летнего гражданина одной из Среднеазиатских республик задержали в одном из сел Нижегородской области. Подозреваемый во всем сознался и пояснил, что сообщение о дополнительном заработке нашел в интернете и связывался со своими «кураторами» в программе-мессенджере. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до шести лет тюрьмы.