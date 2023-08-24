Иностранный курьер похитил у воронежской пенсионерки 200 тысяч рублей

Большую часть суммы афеист перевел в Липецкую область, оставив себе 20 тысяч рублей в качестве оплаты за работу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ОМВД России по Эртильскому району поступило сообщение от 80-летней пенсионерки, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Злоумышленники заверили, что внучка потерпевшей попала в ДТП и ей нужны деньги на операцию. Женщина передала 200 тысяч рублей курьеру, который приехал на такси.

Стражи порядка установили приметы подозреваемого и отследили маршрут его передвижения. Большую часть суммы он перевел в Липецкую область, оставив себе 20 тысяч рублей в качестве оплаты за работу. Позже 22-летнего гражданина одной из Среднеазиатских республик задержали в одном из сел Нижегородской области. Подозреваемый во всем сознался и пояснил, что сообщение о дополнительном заработке нашел в интернете и связывался со своими «кураторами» в программе-мессенджере. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до шести лет тюрьмы.