Предрасположенность и перенесенные тяжелые инфекции: воронежские медики - о причинах лейкемии

По распространенности рак крови находится на восьмом месте среди злокачественных новообразований. В 2021 году в Воронежской области статистика по больным лейкемией показывала 11,98 на 100 тысяч населения, смертность составила 3,96 на 100 тысяч.

ПРИЧИНЫ ЛЕЙКЕМИИ

Как и у любого другого онкологического заболевания, причин у рака крови много. Основными считаются: генетическая предрасположенность, перенесенные в тяжелой форме вирусные заболевания, приведшие к ослаблению организма, ионизирующая радиация, лекарства, длительный прием антибиотиков, химические вещества (полимерные материалы, краски, лаки, бытовая химия), частые стрессы.

СИМПТОМЫ

«Сигналы тревоги» по поводу гематологических заболеваний:

- появление одного или нескольких увеличенных, безболезненных лимфатических узлов эластичной консистенции;

- постепенное увеличение различных групп лимфатических узлов;

- необъяснимая лихорадка, особенно сопровождающаяся ночными потами, потерей массы тела;

- хроническая усталость и слабость;

- носовые кровотечения, боли в костях, сыпь.

ГРУППЫ РИСКА

Лейкемия – это генетическая болезнь. Лейкоз развивается вследствие мутаций в ДНК, провоцирующих патологические изменения костного мозга на клеточном уровне. Эти мутации редко наблюдаются среди родственников. Генетические трансформации, связанные с лейкозом, обычно развиваются после зачатия, а не наследуются от родителей.

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ

Для постановки диагноза «лейкемия» проводят следующие процедуры:

- развернутый анализ крови; - коагулограмма (анализ свертывающей системы крови); - пункция костного мозга; - для определения объема поражения: КТ, МРТ.

ЛЕЧЕНИЕ

Поскольку в перечень наиболее агрессивных злокачественных онкозаболеваний входит острый лейкоз, лечение должно начаться сразу после постановки диагноза. Пациента помещают в онкогематологический стационар. Основным методом, как правило, является химиотерапия, которая подкрепляется переливанием компонентов крови, дезинтоксикационной терапией, профилактикой инфекций.

Схема лечения состоит из основных этапов: - индукция ремиссии — воздействие химиопрепаратов, уничтожающих бластные клетки, чтобы достигнуть максимально возможной ремиссии; - консолидация — закрепление достигнутых результатов; - предупреждение рецидива — исключение возврата заболевания.

При определенных формах заболевания хороший эффект дает трансплантация стволовых клеток костного мозга, выполняемая после уничтожения бластов с помощью химиопрепаратов, моноклональных антител и лучевой терапии.

ПРОГНОЗ

Современные методы лечения позволяют перевести в фазу длительной ремиссии до 80% больных, из них до 30% случаев составляет полное выздоровление. Чем раньше обнаружено заболевание, тем более благоприятен прогноз. Тем не менее, даже для пациентов, у которых рак крови диагностирован в терминальной стадии, остаются шансы на излечение.

ПРОФИЛАКТИКА

Снизить риск лейкемии поможет изучение семейной истории, отказ от курения, избегание контакта с бензолом, формальдегидом и другими токсичными химическими веществами, поддержание здоровой массы тела путем регулярных физических упражнений и здорового питания, регулярные профилактические осмотры.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».