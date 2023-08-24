Воронежцу, убившему женщину в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой, предъявили обвинение

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 23 августа, в медицинском учреждении следователь СК предъявил обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) подозреваемому в деле об убийстве в подъезде девушки-тренера.

Андрей Коченков признал вину в совершении преступления. Следствие продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 15 августа Коченкову следователи заочно предъявили обвинение, он был объявлен в федеральный розыск. Убийство произошло в начале августа: девушку с резаной раной шеи обнаружили в подъезде на улице Лидии Рябцевой 2 августа, Коченков сразу попал под подозрение, он скрылся с места происшествия. Позже его задержали в частном секторе в Центральном районе в бессознательном состоянии с ожогами тела.