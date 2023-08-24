В Воронежской области в столкновении «Рено Дастер» и «МАЗа» погибли два человека

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 23 августа, примерно в 12:20 на 602 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным большегрузным автомобилем «МАЗ-437143-332» под управлением 44-летнего жителя Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель иномарки 68-летний житель Терновского района, а также его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель грузовика получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции уточнили, что погибший водитель «Рено» в 2023 году 13 раз привлекался к ответственности на нарушения ПДД. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.