В Воронежской области определили 20 лучших школ

В ТОП-20 школ Центрального федерального округа (без учета Москвы) по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли три учебных заведения Воронежа. Такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства RAEX.

Шестое место занимает гимназия имени Н.Г. Басова (улица Карла Маркса, 57),потерявшая одну позицию в равнении с предыдущим годом. Тем временем лицей №1 (улица Генерала Лизюкова, 81) поднялся на 12-ю строчку (+1). Впервые в 20-ке лучших оказалась гимназия №2 (Московский проспект, 121) - 15-е место. В рейтинге представлены школы восьми регионов ЦФО, десять из которых из Московской области. В тройку лучших вошли физтех-лицей имени П.Л. Капицы (Долгопрудный), Лицей научно-инженерного профиля (Королев) и Брянский городской лицей имени А.С. Пушкина.

Что касается лучших учебных заведений нашего региона, то места с 4-го по 20-е занялм соответственно - гимназия №9 (улица Минская, 23), лицей №7 (улица Студенческая, 29), лицей «МОК №2» (улица Шендрикова, 7), школа №1 (улица Владимира Невского, 75), лицей №6 (Ленинский проспект, 115а), лицей №2 (Ленинский проспект, 47), школа №28 (улица Фридриха Энгельса, 35), УВК имени А.П. Киселева (улица Героев Сибиряков, 5), гимназия имени А.В. Кольцова (улица Володарского, 41), лицей №8 (улица Генерала Лизюкова, 52), лицей №3 (улица Переверткина, 25), гимназия имени Платонова (набережная Авиастроителей, 30а), школа №38 имени Е.А. Болховитинова (улица Фридриха Энгельса, 76), школа №101 (Московский проспект, 108), школа №102 (улица Шишкова, 146/8), школа №73 имени А.Ф. Чернонога (Юлюса Янониса, 6) и гимназия №1 (улица Беговая, 146).

Как отметили эксперты, для определения позиций школ в рейтингах учитывались данные о количестве их выпускников, зачисленных в 2021 и 2022 годах на очную форму обучения в вузы на 1-й курс бакалавриата/специалитета. Учитывались данные только по головным вузам, без учета филиалов.