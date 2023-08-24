Воронежский пилот разбился вместе с Евгением Пригожиным

Вчера, 23 августа, в Тверской области разбился частный бизнес-джет Embraer, выполнявший рейс Москва – Санкт-Петербург. По данным Росавиации, на борту самолета находился Евгений Пригожин. Среди членов экипажа был командир Алексей Левшин. По предварительной информации, пилот родом из Воронежа, в областном центре живет его семья - жена и двое детей.

Все находившиеся на борту самолета десять человек погибли. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Причины трагедии устанавливают.