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НовостиОбщество24 августа 2023 5:22

Воронежские студенты снимут фильм в память о трагедии Беслана

Третьекурсники журфака ВГУ начнут работу 24 августа
Алексей СЕРГУНИН

Студенты третьего курса факультета журналистики ВГУ снимут фильм в память жертв нападения террористов на школу в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

В нем будет рассказано об истории одной из семей и об участии одного из сотрудников спецслужб в их спасении. Съемки стартуют сегодня, 24 августа, в 11:00. Первый день пройдет в школе №95 (ул. Владимира Невского, 42).

Как пояснили в мэрии, во время съемок будут применяться специальная одежда и - в отдельные моменты - макеты оружия, бомб и оборудование, способное воспроизвести последствия взрывов без ущерба учреждениям.