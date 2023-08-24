В Воронежской области археологи откопали скелет человека

Фото пресс-службы ВГПУ.

В рамках археологической экспедиции выпускники и студенты ВГПУ обнаружили скелет взрослого мужчины, раскапывая курганы у села Березовки Воробьевского района. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Руководил процессом доцент кафедры истории России Валерий Березуцкий.

Ученые нашли погребение алана не ранее середины II века нашей эры, а вероятно, еще более позднее. Рядом со скелетом находились - железный меч кавказского типа, бронзовая застежка – фибула, глиняный лепной горшок, железный нож с деревянной рукоятью, большое железное шило и кости овцы. Также рядом с головой лежало мумие, которое в древности использовалось для бальзамирования тел.

Так как кости хорошо сохранились, то ученым удастся провести подробный антропологический анализ. Он позволит определить возраст и этнос погребенного. В вузе отметили, что раскопки возле Березовки продолжат и в 2024 году.