В Воронежской области в конце августа похолодает до +8 градусов

Воронежские синоптики полагают, что сентябрь, видимо, будет теплее, чем обычно. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На Воронежскую область надвигается похолодание до +8 градусов. Информация об этом появилась на сайте гидрометцентра. По данным синоптиков, в конце августа ночная температура в Воронеже будет варьироваться от +8 до +12 градусов. Впрочем, днем будет тепло – воздух прогреется до +25 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские синоптики полагают, что сентябрь, видимо, будет теплее, чем обычно. То есть, среднесуточная температура поднимется выше обычных для нашего региона в первый месяц осени +14 градусов. Кроме того, ожидают мало осадков – во всяком случае, существенно ниже нормы.