Липчанка на «Опеле» сбила в Воронеже двух пешеходов

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сегодня, 23 августа, примерно в 17:10 у дома № 5 по Московскому проспекту водитель «Опеля Астры», 23-летняя жительница Липецкой области, двигаясь со стороны ул. Плехановской в направлении ул. 45 Стрелковой дивизии, наехала на двух пешеходов. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, потерпевшие пересекали проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате ДТП пешеходы, 21-летний мужчина и 19-летняя девушка, местные жители, получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.