Вечернюю электричку «Графская – Воронеж-1» отменят с 1 сентября 2023

Фото пресс-службы АО «ППК «Черноземье».

Из расписания движения пригородных поездов исключат ежедневную электричку, курсирующую от станции Графская к железнодорожному вокзалу Воронеж-1. Об этом сегодня, 23 августа, сообщила пресс-службе АО «ППК «Черноземье».

Речь идет о вечерней электричке №6360, которую ввели в расписание с 1 июня нынешнего года. Поезд отбывал со станции Графская в 21:30, а прибывал в областной центр в 22:28. Изначально в ППК «Черноземье» уверяли, что поезд будет курсировать на маршруте до 30 сентября.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, экскурсионную электричку из Воронежа в Дивногорье продлили до Острогожска.